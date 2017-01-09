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بالصور: أول يوم تصوير لعادل إمام مع "عفاريت مهدي علام"

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الأحد 08-01-2017 21:19

بدأ النجم عادل إمام بمفرده أول أيام تصوير مسلسله الجديد "عفاريت عدلي علام" داخل بلاتوه استديو النحاس، بعدما تعذر تصوير المسلسل داخل المقر الحقيقي لدار الكتب المصرية، وتم بناء ديكور خاص مطابق للمكتبة استغرق شهراً كاملاً ، حيث يقدم الزعيم شخصية وكيل وزارة الثقافة تنقلب حياته رأساً على عقب بعد ظهور "عفريته" تقوم بشخصيتها الفنانة غادة عادل.

المسلسل كان من المقرر البدء بتصويره منتصف ديسمبر الماضي، وفقاً لرغبة عادل إمام في الانتهاء من مشاهده مبكراً قبل قدوم شهر رمضان، ولكن تأخر لظروف بناء الديكور وانشغال النجمة غادة عادل بتصوير فيلمها الجديد "هبوط اضطراري" مع الفنان أحمد السقا، ونشر المنتج تامر مرسي صورة له برفقة الزعيم في بلاتوه النحاس بمدينة السينما عبر حسابه بموقع الفيس بوك معلناً بدء تصوير المسلسل وعلق قائلا : "بسم الله، توكلنا على الله أول يوم تصوير عفاريت عدلي علام".

عادل رفض ضم نجوم مسلسل العام الماضي "مأمون وشركاه" هرباً من ملل الجمهور واكتفى بالنجم كمال أبو رية فقط ويشاركه البطولة النجوم هالة صدقي ولطفي لبيب وبيومي فؤاد ورشوان توفيق ومي عمر، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وتقرر بصفة نهائية عرضه على قنوات MBC بماراثون دراما رمضان 2017.

هل يحقق عادل أمام حلمه وينتهي من تصوير المسلسل قبل قدوم الشهر الفضيل ؟

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سيدتي

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