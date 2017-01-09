نيكي ميناج تؤكد انفصالها عن خطيبها

أكدت النجمة الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج Nicki Minaj في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنّها انفصلت رسمياً عن خطيبها مغني الراب الأمريكي الشهير ميك ميل Meek Mill، بعد علاقة استمرّت سنة واحدة.

وكتبت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً في التغريدة أنها أصبحت امرأة مستقلة حرة وعزباء، وكلّ ما تهتمّ به الآن هو أعمالها الفنية فقط، في وقت تمنّت لجمهورها ومتابعيها عاماً سعيداً.

يشار إلى أن نيكي كانت قد نشرت الشهر المنصرم في إحدى صفحاتها الاجتماعية صورة لحذاء مفتوح من شانيل، أرفقتها بتعليق كتبت فيه :"شكراً لك يا ربّ لقد خلصتني منه. وأخيراً أطلقت الرصاصة. لقد تخطيتك".

إثر ذلك، قام مغنّي الراب ميك ميل بإلغاء حسابه على تطبيق انستقرام في اليوم نفسه الذي ألمحت فيه نيكي إلى الانفصال.

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