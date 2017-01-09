تدريب الزمالك الصباحى .. "تهذيب وإصلاح"

كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، السر وراء إقامة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض فى التاسعة صباح بدء من اليوم الأحد.

قال المصدر، إن قرار المران الصباحى جاء بالتنسيق بين مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى بهدف فرض الإلتزام داخل صفوف الفريق.

أوضح المصدر أن مرتضى منصور عقب حضوره مران الزمالك السبت فوجئ بغياب عدد من اللاعبين بدون إذن ليطلب من الجهاز الفنى إقامة التدريبات فى الصباح الباكر ومعاقبة أى لاعب يتغيب ليصبح مران الزمالك الصباحى تهذيب وإصلاح وليس تدريب كرة فقط .