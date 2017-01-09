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"سحب قلادة النيل من البرادعى" يتصدر تويتر.. ومغردون: خائن ويناصر الإرهاب

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"سحب قلادة النيل من البرادعى" يتصدر تويتر.. ومغردون: خائن ويناصر الإرهاب "سحب قلادة النيل من البرادعى" يتصدر تويتر.. ومغردون: خائن ويناصر الإرهاب

>كتب محمد الديب

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج حمل عنوان "سحب قلادة النيل من البرادعى"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً على الموقع، فيما شن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هجومًا شديدًا على الدكتور محمد البرادعى، بالتزامن بعد ظهوره أمس على شاشة قناة العربى، وهجومه على النظام الحالى، مطالبين بسحب قلادة النيل منه.

 

وشارك المغردون بفاعلية خلال الهاشتاج، حيث علق أحد رواد تويتر قائلا:"سحب قلادة النيل من البرادعى مطلب شعبى، لانه بياخد 100 ألف جنيه شهريا على حس القلاده دى"، ودون أحمد عبد المنعم قائلا: "قلادة النيل من البرادعى النصاب".

 

 

 

وأضافت صدفة قائلة :"ده أقل حاجة تعملها الدولة مع واحد جبان يعادى مؤسساتها، ويناصر الفصيل الإرهابى ويخطب ودهم على حساب الشعب"، وعلق شريف قائلا:"هذا الثعبان الأقرع خائن لتراب بلده".

 

 

 


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