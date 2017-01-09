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بالصور.. سامح شكرى يصل مسقط لنقل رسالة من الرئيس السيسى للسلطان قابوس

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بالصور.. سامح شكرى يصل مسقط لنقل رسالة من الرئيس السيسى للسلطان قابوس بالصور.. سامح شكرى يصل مسقط لنقل رسالة من الرئيس السيسى للسلطان قابوس

>كتب - محمد سعد

وصل إلى مطار مسقط الدولى، منذ قليل، سامح شكرى وزير الخارجية، قادما من القاهرة فى زيارة لمسقط تستغرق يومين، ناقلا رسالة شفهية من الرئيس السيسى إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

 

واستقبل وزير الخارجية المصرى لدى وصوله قاعة كبار الزوار بمطار مسقط الدولى، يوسف بن علوى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، وصبرى مجدى صبرى سفير لدى سلطنة عمان، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط.

 

وقال صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن الزيارة تستهدف فى الأساس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التى تهم البلدين الشقيقين.

 


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