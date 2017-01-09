برلمانيون يطالبون بإسقاط الجنسية المصرية وسحب قلادة النيل من البرادعى

كتب كريم كشك

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، استعدادهم لتقديم طلبات للبرلمان، لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، نظراً لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية.

وصرح النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، أنه سوف يتقدم بطلب عن الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان المصرى، لسحب قلادة النيل من محمد مصطفى البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وانضم للطلب كل من النائبة لميس جابر، والنائب فايز بركات، عضو مجلس النواب المصرى، الذي أضاف أنه سيقدم طلب آخر لإسقاط الجنسية المصرية عن البرادعى.

وأوضحت النائبة الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية، بضوروة سحب قلادة النيل من "البرادعى" حتى لا يحصل على جنازة عسكرية، إضافة للأموال التي يحصل عليها شهريا من الدولة.

وأشارت لميس، أن الدكتور البرادعي، كان يخدع الشباب ويحرضهم على عدم التجنيد في القوات المسلحة، وأول من قاد حملة ضد التجنيد، مضيفة: "البرادعي كان واكل عقول الشباب وعمل حاجة خطيرة جداً، خلى الولاد يكفروا بالتجنيد الإجباري، وقال إنه ضد حقوق الإنسان، وعايز يخبط الجيش فى أساسه".

واختتمت لميس، مكالماتها قائلة: "أنا انبسطت جدا من فضح البرادعي، الراجل ده واخد نوبل.. جائزة نوبل جائزة مزيفة، كانت أجرته على ما فعله من خيانة لبلده مصر، ولن يجرؤ على القدوم لمصر".