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عمرو أديب مهنئا "اليوم السابع" على أكبر عقد بتاريخ الديجيتال: مشرفنا عالميا

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عمرو أديب مهنئا "اليوم السابع" على أكبر عقد بتاريخ الديجيتال: مشرفنا عالميا عمرو أديب مهنئا "اليوم السابع" على أكبر عقد بتاريخ الديجيتال: مشرفنا عالميا

>كتب إبراهيم حسان

هنأ الإعلامى عمرو أديب، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، وشركة "برومو ميديا"، على توقيع أكبر عقد إعلانى فى تاريخ الديجيتال ميديا فى ، لمدة أربع سنوات مقبلة حتى 2020، والذى يضمن استمرار التعاون بين المؤسستين لتحقيق نقلة نوعية فى مجال الديجيتال ميديا بوسائطها المتعددة، من مواقع إخبارية وأخرى متخصصة وبرامج تلفزيونية ومواد ترفيهية على الإنترنت.

 

وقال عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع على فضائية ON E، :"إنه منذ فترة كبيرة ظهر موقع "اليوم السابع" فى فترة كان يندر بها ظهور مواقع على الإنترنت، نظرا لمعرفة الجميع بالجرائد الورقية فقط آنذاك، متابعًا: "كان فى شاب اسمه خالد صلاح، هو اللى ابتدى الشغل ده، ووقتها كنا فى برنامج القاهرة اليوم وكان خالد صلاح بيجى يقرأ معانا فقرة الأخبار".

 

وأضاف الإعلامى عمرو أديب :" موقع "اليوم السابع" كان يكبر يوما بعد يوم ويشهد تطورا باستمرار، لكنى لم أكن أتخيل أن يصل للمرحلة التى المتقدمة التىوصل إليها الآن، مسترسلاً: "القفزات والأخبار الرقمية والمواقع الديجيتال تطورت تطورا كبيرا، وكنت متخيل أن" اليوم السابع" مش هيعرف يواكب ده، لكنه واكب ده وحط فيديوهات وعمل مراسلين وبقى أكبر المواقع فى مصر والعالم والعالم العربى".

 

وعلق عمرو أديب، على العقد المبرم بين "اليوم السابع" و"برومو ميديا" قائلاً: "بياخد حقه من كعكة الإعلانات فى مصر، ووقع عقد كبير مع برومو ميديا لغاية سنة 2020"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل يوما توقيع عقد بهذا الحجم بين موقع إخبارى وشركة إعلانات كبيرة مثل برومو ميديا".

 

وأكد أديب، على أن ما فعله اليوم السابع وشركة برومو ميديا يؤكد تطور صناعة الإعلام، ولاسيما أن هذا هو المستقبل للإعلام ، بعيداً عن التقليدى سواء الصحافة الورقية أو التليفزيون، مضيفًا "اليوم السابع موقع ضخم وعظيم، بيشرفنا فى العالم كله ويتميز بالدقة والجودة واللحظية، يعنى الخبر بيجى عندهم بسرعة ومش بياخد وقت كبير، وعندهم مكاتب هنا وبره، وعندهم فى كل مكان وبهنيهم على الإنجاز".


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