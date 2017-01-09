نبروه يتعاقد مع التليس ويبحث عن مهاجم سوبر

أكد الإعلامى أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه أنه تم التعاقد رسميا مع أحمد التليس لاعب وسط الإنتاج الحربى، حيث وقع اللاعب عقدا لمدة أربع سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر.

وقال المسيرى إن التليس الذى يبلغ من العمر ١٩ عاما يتمتع بإمكانات فنية وبدنية عالية، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة الفريق خلال المباريات المقبلة.

أضاف المسيرى أن الجهاز الفنى بقيادة طارق الصاوى طلب تدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الحالية، وأن لجنة الكرة برئاسة أحمد ضحا ورضا شعلان وفؤاد سمير ومحمد الزقم أعضاء المجلس دخلت فى مفاوضات جادة مع عدد من أندية الدورى من أجل ضم بعض المهاجمين من أصحاب الخبرة .

وأكد أن المجلس سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الصفقات الجديدة والتى ستكون بمثابة إضافة قوية لفريقه فى دورى القسم الثانى .