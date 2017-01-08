الجيش السورى يقضى على عدد من إرهابيى داعش ويدمر آلياتهم بريف حمص الشرقى

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قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة السورية على عدد من إرهابيى تنظيم داعش خلال عمليات مكثفة على نقاط انتشارهم وتجمعاتهم فى منطقة التيفور بريف حمص الشرقى.



> وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدة من الجيش قصفت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع وتحصينات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش شرق تلال التياس وشمال وشرق المحطة الرابعة شرق مدينة حمص بنحو 90 كم.



> وأضافت أن القصف أسفر عن تدمير دبابة وآليتين مزودتين برشاشات ثقيلة للتنظيم التكفيرى وإيقاع عدد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

> وكانت وحدة من الجيش اشتبكت فجر أمس مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش فى تلال التياس شمال المحطة الرابعة فى منطقة التيفور شرق مدينة حمص ، ما أسفر عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعى للتنظيم التكفيرى وإيقاع العشرات من إرهابييه بين قتلى ومصابين.