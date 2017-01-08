حبس رئيس مدينة طامية السابق 4 أيام لتسهيله الاستيلاء على أرض ملك الدولة

الفيوم - رباب الجالي

نقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، رئيس مركز طامية السابق من مقر نيابة مركز طامية إلى الحجز الملحق بقسم الشرطة، تحت إشراف النقيب مهاب السايس معاون المباحث بالقسم، تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام، بعد اتهام الرقابة الإدارية له بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.

كانت قوة من مباحث طامية، بقيادة الرائد محمد فكرى رئيس المباحث، ألقت القبض على "محمود .ع" رئيس الوحدة لمركز ومدينة طامية السابق، للتحقيق معه فى تهمه تسهيل الاستيلاء أرض أملاك دولة، وإصدار تراخيص للبناء عليها بعدما تقدمت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، برئاسة العميد محمد رياض رئيس فرع الرقابة الإدارية بالفيوم، ببلاغ إلى نيابة مركز طامية اتهمت فيه رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير إدارة بالوحدة المحلية لاتهامهما باستغلال منصبهما السابق فى تسهيل الاستيلاء أرض أملاك الدولة يصل سعرها إلى حوالى 7 ملايين جنيه.

وقررت النيابة ضبط المتهمين، للتحقيق معهما فى التهمة المنسوبة لهما، وبالتحقيق مع رئيس المدينة السابق قررت النيابة حبسه 4 أيام .