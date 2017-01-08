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ضبط مسجل هارب من المؤبد وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بمدينة نصر

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ضبط مسجل هارب من المؤبد وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بمدينة نصر ضبط مسجل هارب من المؤبد وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بمدينة نصر

>كتب عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط مسجل خطر هارب من حكم بالسجن المؤبد بمدينة نصر، وعثر بحوزته على سلاح نارى ومواد مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى الواقعة.

تمكن النقيب إبراهيم عبد القادر ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته قوة أمنية من ضبط "علاء.ع " 38 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 4856 / 4315 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات "والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 500 جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، و20 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ 2000 جنيه، وسلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار".

وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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