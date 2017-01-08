السجن المشدد 15 سنة لاثنين وبراءة ضابط وحماته من قتل شخص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بالسجن المشدد 15 عامًا، لكل من " م .ع. ز "حضوريًا،و" ش. ف. ع" غيابيا، لتسببهما فى مقتل عبدالقادر أمين عبدالقادر 50 عامًا، مقيم بدائرة قسم ثانى كفر الشيخ فى القضية رقم 698 لسنة 2016، والمحررة بمحضر رقم 666 لسنة 2015 جنح قسم ثانى كفر الشيخ.

كما قضت المحكمة ببراءة" إ.ف.ع" ضابط شرطة برتبة رائد، شقيق المتهم الثانى الهارب، و "أ. أ .ز " حماة الضابط، من الاشتراك فى قتل المجنى عليه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة قسم ثانى كفر الشيخ، بلاغًا من منى الشامى زوجة عبدالقادر أمين عبدالقادر، المجنى عليه، ببلاغ لمأمور قسم ثانى كفر الشيخ، ضد ضابط الشرطة وشقيقه وحماته وابن شقيقتها بالتعدى على زوجها بالضرب، وإحداث إصابه بكدمات وشرخ بالجمجمة ووفاة المجنى عليه متأثرًا بإصابته يوم 22 أكتوبر 2015 .

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثانى كفر الشيخ، لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين الضابط وشقيقه وحماة الضابط وابن شقيقتها من جهة وبين المجنى عليه من جهة أخرى لخلافات الجيرة، قام على إثرها أفراد من الطرف الأول بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وإحداث به إصابات السابق، مما أدى لوفاته بعد 4 أيام من نقله للمستشفى متأثراً بإصابته، وتم إلقاء القبض على الضابط وحماته وابن شقيقة حماته فى حينها بينما فر شقيقه هارباً، وتم حبسهم 4 أيام، وبرأته المحكمة من تهمة القتل .