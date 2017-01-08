9 أطعمة تجنبك عسر الهضم.. احرص على تناولها باستمرار

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عددا من الأطعمة التى يجب أن تكون جزءا من نظامك الغذائى، لأنها غنية بالفيتامينات وتعالج عسر الهضم، ومن الأعراض الأكثر شيوعا لمشاكل الجهاز الهضمى الغثيان والإمساك والإسهال وألم فى منطقة البطن والحموضة.

وتابع التقرير، أنه إذا كنت لا تتناول الأطعمة الغنية بالألياف فأنت أكثر عرضة لعسر الهضم، لذا يجب أن تتناول قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامينات والتى تساعد فى عسر الهضم وتشمل الآتى:

1.الحبوب الكاملة مثل الشعير:

غنية بفيتامين ب 1 والتى من شأنها أن تعزز أنسجة الجهاز الهضمى وتسمح له بالعمل بشكل صحيح.

2.الفول السودانى:

غنى بفيتامين ب3 ويمكن أن يعالج عسر الهضم، لاحتوائه على فيتامينات تقلل من نسبة الكولسترول السىء بالجسم، كما أن البنجر مصدر آخر لفيتامين ب3

3.الأسماك:

غنية بفيتامين ب 12، واستهلاكه بشكل منتظم يساعد على تنظيم إنتاج العصارة الهضمية وتحسين وظيفة الهضم .

4.فول الصويا:

غنى بفيتامين ب2، الأمر الذى يتيح عمل الجهاز الهضمى بشكل صحى، كما أنه يعالج الإمساك، وأيضا المشروم والمكسرات غنية بفيتامين ب2.

5.البيض:

غنى بفيتامين ب5، ويمكن أن يساعد فى علاج مشاكل الهضم عند استهلاكه بشكل منتظم، لأن البيض غنى بالبروتينات التى تحسن الهضم.

6.الجزر:

غنى بفيتامين أ، ويحتوى أيضا على فيتامين ب6 ويمكن أن يحد من مشاكل الجهاز الهضمى، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، والدجاج أيضا هو مصدر جيد لفيتامين ب6.

7. الأفوكادو:

غنى بفيتامين ب7ويمكن أن يحفز إنتاج العصارة الهضمية التى تساعد على الهضم بشكل أفضل.

8.الطماطم:

غنية بفيتامين سى ويجعل الجهاز الهضمى يعمل بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تهدئة حرقة المعدة.

9.الشوفان:

يحتوى على كمية صغيرة من فيتامين د الذى يساعد فى علاج العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى .