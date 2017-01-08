دعوى تطالب بوقف قرار تخصيص 25 فدانا بشرم الشيخ لإنشاء جامعه الملك سلمان

أقام على أيوب، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3281 لسنة 2016 بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت الدعوى أن تنفيذ القرار الطعن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ لصالح إنشاء جامعة للملك سلمان لتكون فرعًا لجامعة تحمل اسمه بالسعودية، وفى الاستمرار في تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ونصوصه، ما يضحى معه هذا القرار مشوبًا بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضى بما يتوافر معه ركن الجدية