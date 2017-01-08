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مصر تفوز على المغرب 96 / 90 وتتوج بالبطولة العربية للسلة

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مصر تفوز على المغرب 96 / 90 وتتوج بالبطولة العربية للسلة مصر تفوز على المغرب 96 / 90 وتتوج بالبطولة العربية للسلة

منتخب السلة

فاز منتخب كرة السلة على نظيره المغربي بنتيجة 90/96 فى نهائى البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة، ليتوج باللقب العربى للمرة الحادية عشرة فى مشواره.
> جاءت نتيجة الفترات ٢١/٣٢ ، ٥١/٤٢ للمغرب، ثم سيطر الفراعنة فى الشوط الثالث وفازوا بنتيجة ٧٠/٧٣، وحققوا الفوز فى النهاية بنتيجة 90/96، لينتهى اللقاء لصالح ، ومن المقرر أن يتم التتويج بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

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