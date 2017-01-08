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جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات الأسبوع الـ14

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جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات الأسبوع الـ14 جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات الأسبوع الـ14

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق الأسيوطى سبورت سلسلة نتائجه الرائعة محققًا الفوز الثانى عشر على حساب الألومنيوم برباعية نظيفة ليواصل تصدره لقمة المجموعة الأولى "الصعيد" وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه تليفونات بنى سويف الذى وقع فى فخ التعادل أمام طهطا سلبيا  

وأسفرت باقى المباريات عن تعادل سوهاج والمدينة المنورة بهدفين لمثليهما، كما حقق المنيا فوزا غاليا على الفيوم بهدفين نظيفين ليبتعد قليل عن منطقة المؤخرة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثامن بينما تجمد رصيد أبناء أبو العينين شحاتة عند 14 نقطة فى المركز الحادى عشر .

كما تعادل كيما أسوان والبدارى بهدف لمثله، فى الوقت الذى حقق فيه قنا كبرى مفاجآت الأسبوع بالفوز على بنى سويف بهدفين مقابل هدف، كما حقق ديروط فوزه الثالث بالمسابقة على ديروط بهدفين مقابل هدف ، كما حقق ناصر الفكرية فوزا غاليا خارج أرضه على طامية بثلاثية نظيفة .

 

 


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