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أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 1 / 2017.. عودة باسم مرسى للتدريبات

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أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 1 / 2017.. عودة باسم مرسى للتدريبات أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 1 / 2017.. عودة باسم مرسى للتدريبات

>كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها عودة الثلاثى باسم مرسى ورمزى خالد وإسلام جمال للتواجد فى النادى الأبيض، بعد انتقاد مرتضى منصور رئيس النادى وتوجيه رسائل شديدة اللهجة لهم بسبب تغيبهم عن المران الجماعى للفريق أمس السبت، استعدادًا لمباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل فى الإمارات.

باسم مرسى يعود لتدريبات الزمالك بعد تهديدات مرتضى منصور

عاد باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك، للانتظام فى المران الجماعى لفريقه بعدما شهدت الساعات الماضية هجوما من جانب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تجاه المهاجم الدولى لتغيبه عن مران الأمس دون الحصول على إذن.

كما عاد لتدريبات نادي الزمالك بجانب باسم مرسى الثنائى أحمد رفعت ورمزى خالد لاعبى الوسط ليتواجدوا فى تدريبات الفريق اليوم الأحد على ملعب النادى، استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلى المقرر له يوم 10 فبراير المقبل، بعدما تغيب الثلاثى عن تدريب الأمس.

تواجد إسلام جمال مدافع نادي الزمالك فى المران الجماعى لفريقه اليوم الأحد، بمقر النادى استعدادا لمباراة السوبر المصرى أمام الأهلي، المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل فى الإمارات.

المقاولون يطلب رمزى خالد رسميا من الزمالك مستغلا مستحقاته المتأخرة

تقدم نادى المقاولون العرب بعرض رسمى لنادى الزمالك، للحصول على خدمات رمزى خالد لاعب الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وخرج رمزى خالد من حسابات الزمالك نهائيا خلال الفترة الحالية، ليصبح أحد اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل عن القلعة البيضاء فى يناير الجارى.

مرتضى منصور يطالب جهاز الزمالك بتقرير "مكتوب" عن صفقات الشتاء

طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى، تسليم تقرير كتابى عن الصفقات المطلوب إبرامها خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

ويحق نادي الزمالك التعاقد مع 3 لاعبين فى يناير الجارى عقب عودة نظام الاستبدال، حيث يتبقى بالقائمة البيضاء مكان خال، بالإضافة لإمكانية رحيل لاعبين والتعاقد مع ثنائى بديل، كما سيكون الأبيض قادرا على إبرام صفقة إضافية حال رحيل أحد اللاعبين الأفارقة والتعاقد مع لاعبى محلى بدلا منه.

أحمد دويدار يقترب من كاظمة الكويتى الموسم المقبل

اقترب أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك، من الانتقال لنادى كاظمة الكويتى مطلع الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث سبق ولعب مدافع القلعة البيضاء للنادى الكويتى بالانتقالات الشتوية عام 2013 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وكانت تجربة جيدة.

 

قصة صفقة إيفوارية للزمالك يهددها مايوكا بعد فيديو عبر "يوتيوب"

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية جلسة خاصة بين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الأبيض والمشرف العام على فريق الكرة ، ومحمد حلمى المدير الفنى ، لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة باللاعبين الأفارقة المعروضين على القلعة البيضاء .


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