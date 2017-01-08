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أخبار الرياضة اليوم الأحد 8/1/2017.. مروان محسن يقود الفراعنة للفوز على تونس بهدف نظيف "وديا"

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أخبار الرياضة اليوم الأحد 8/1/2017.. مروان محسن يقود الفراعنة للفوز على تونس بهدف نظيف "وديا" أخبار الرياضة اليوم الأحد 8/1/2017.. مروان محسن يقود الفراعنة للفوز على تونس بهدف نظيف "وديا"

>كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبار عديدة اليوم الأحد 8/1/2017، وكان أبرزها فوز منتخب على تونس بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، استعددادًا لكأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الجابون.

 

 

 

 

 

حقق الوطني الفوز على نظيره التونسي  بهدف نظيف، في  المواجهة الودية التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري في الجابون، وأحرز الهدف للفراعنة  مروان محسن في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

 

 

 

 

 

وصل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى مباراة منتخب السلة أمام نظيره المغربي بنهائى البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة. 

 

 

 

 

 

خسر منتخب كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى مروان رجب أمام نظيره المجرى بنتيجة 32 /26  ، فى إطار ختام مبارياته بدورة الدنمارك الودية الدولية التى يشارك فيها الفراعنة فى إطار استعدادات الفراعنة لمونديال فرنسا .

 

 

 

 

 

حدد الأرجنتينى هيكتور كوبر 23 لاعبا لاصطحابهم إلى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها الجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير ، واللاعبون هم بناء على ترتيب القمصان الخاصة بهم:

 

 

 

 

 

أكد هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول أن الهدف من الوديات هو معرفة السلبيات والعمل على علاجها وهو ما تم خلال ودية تونس التى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد فى إطار استعداد المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

 

 

 

 

 

دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بنجم المنتخب وروما الإيطالي محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة الودية المقامة حاليا بين المنتخب الوطني وتونس، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أمم افريقيا 2017 المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري.

 

 

 

 

 

يطير أحمد حمودي صانع ألعاب الباطن إلى من أجل فسخ عقده مع ناديه بالتراضي تمهيدا للتوقيع على عقود رسمية مع الأهلي، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة أشهر .  

 

 

 

 

 

أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاستضافة المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام تونس بعد غياب طويل عن استضافة الاستاد للمباريات الفراعنة، مشيرا إلى أنه تم طبع ما يقارب 15 ألف تذكرة لحضور الجماهير هذا اللقاء.

 

 

 

 

 

طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى، تسليم تقرير كتابى عن الصفقات المطلوب إبرامها خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

 

 

 

 

 

رفض النادى الأهلي احتراف مؤمن زكريا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لنادى الوحدة السعودى، وحسم الأهلى موقفه رسميا، وأبلغ اللاعب بقرار الرفض وطالبه التركيز مع الفريق.

 

 


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