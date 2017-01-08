الأهلي يٌطالب الجبلاية بخطاب رسمى عن عودة الاستبدال

كتب رمضان حسن

طلب النادى الأهلى من مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحصول على خطاب رسمى يفيد بعودة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل التحرك لإتمام كل العناصر التى يتفاوض معها النادى الأحمر حاليًا.

ويحق للأهلى التعاقد مع 4 لاعبين حيث يتبقى له مكان شاغر، بجانب إمكانية ضم لاعب أجنبى بديل للغانى أنطوى مع ضم صفقتين أخريين، وذلك حال إقرار اتحاد الكرة للسماح بشكل رسمى لكل نادٍ باستبدال لاعبين اثنين فقط.

يذكر أن الأهلى اقترب من ضم أحمد حمودى لاعب الباطن السعودى بشكل رسمى بجانب مفاوضاته الجادة مع أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة.