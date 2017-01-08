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القاهرة والناس تعرض المؤتمر المشترك بين نبض القاهرة و القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية

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القاهرة والناس تعرض المؤتمر المشترك بين نبض القاهرة و القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة والناس تعرض المؤتمر المشترك بين نبض القاهرة و القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية

القاهرة والناس

تعرض شاشة القاهرة والناس 2، الأحد المقبل،  المؤتمر المشترك بين برنامج” النبض الأمريكي” ومركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويدور المؤتمر حول فصل جديد في التاريخ الأمريكي وسوف يتحدث الإعلامي الدكتور مايكل مورجان الباحث السياسي عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة برئاسة دونالد .

كما سيتحدث بعض السياسيين الأمريكيين ورئيس مركز الأبحاث هيربرت لندن عن مرحلة انتقال السلطة من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري أي من باراك أوباما إلى دونالد ترامب.

ومن المقرر إذاعة المؤتمر كاملا على شاشه القاهره والناس 2 يوم الأحد، القادم 15 يناير الساعهً السابعة مساء، بتوقيت نيويورك والثانية صباح يوم الاثنين، بتوقيت نيويورركً.

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