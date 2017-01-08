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عمرو أديب يدخل مزاد تيشيرت «كريستيانو» بمبلغ 120 ألف جنيه ومتبرع يرفع السعر إلى 200 ألف

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عمرو أديب يدخل مزاد تيشيرت «كريستيانو» بمبلغ 120 ألف جنيه ومتبرع يرفع السعر إلى 200 ألف عمرو أديب يدخل مزاد تيشيرت «كريستيانو» بمبلغ 120 ألف جنيه ومتبرع يرفع السعر إلى 200 ألف

أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

أعلن الإعلامى عمرو أديب أنه يدخل المزاد العلني على فانلة كريستيانو رونالدو بنفسه، قائلا أخر رقم وصلنا إليه من خلال المشاهدين هو 100 ألف جنيه.

وأضاف أديب أن يزايد على هذا الرقم ويعلن أنه يدخل المزاد بمبلغ 120 ألف جنيه.

وكان أحد المشاركين الذي رفض الإفصاح عن اسمه تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه، ورفض الحصول على التيشيرت، مؤكدًا أنه سيترك المزاد على التيشيرت قائما، ويدفع المبلغ دون الحصول على “تيشيرت” كريستيانو رونالدو.

فيما تواصل أحد أصحاب شركات الاستثمار العقارى، ويدعى حسام ثابت، أعلن أنه يدخل في المزاد بـ 200 ألف جنيه، فيما زايد أديب مرة أخرى ورفع الرقم الذي يدخل به المزاد وأعلن أنه سيدفع 220 ألف جنيه.

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