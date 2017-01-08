غلق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثامنة مساء؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 24: 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3: 4 أمتار وحالة البحر مضطربة وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وإيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.