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شاهد.. وصول ستراكا ومعاونه إلى القاهرة لقيادة الإسماعيلى

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شاهد.. وصول ستراكا ومعاونه إلى القاهرة لقيادة الإسماعيلى شاهد.. وصول ستراكا ومعاونه إلى القاهرة لقيادة الإسماعيلى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

وصل التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد للإسماعيلى إلى القاهرة من أجل قيادة تدريبات الدراويش بداية من الغد، بعد توليه المسئولية خلفا لأشرف خضر الذي رحل عن قيادة الدراويش بسبب تذبذب نتائج الدراويش بمسابقة الدورى العام.

واستقدم ستراكا مواطنه رومان بيريرا لمعاونته في تدريب الدراويش وينضم للجهاز المعاون الذي يوجد به أبو طالب العيسوى مدرب عام ومحمد محسن أبو جريشة مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى.

وكان في استقبال ستركا طارف أبو الليل المدير الإدارى للفريق الأول بصفوف الدراويش.


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