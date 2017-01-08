أسعار الدولار في البنوك الكبرى اليوم

تباينت أسعار الدولار فى البنوك الرسمية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وسُجل أعلى سعر شراء بنحو 18.50 جنيه في بنك “اتش اس بي سي”، وبلغ أقل سعر بيع 18.10 جنيه في بنك فيصل الاسلامي.

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 18.04 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، وبلغ فى البنك الأهلي المصري 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، وسجل ببنك مصر 17.85 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي CIB نحو 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، اما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل نحو 17.93 جنيه سعر الشراء و18.18 جنيه سعر البيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 18.20 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان نحو 18.10 جنيه سعر الشراء و18.40 جنيه سعر البيع، وبلغ فى بنك بلوم 17.95 جنيه سعر الشراء و18.20 جنيه سعر البيع، بينما بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار بسعر 18.00 جنيه سعر الشراء و18.25 جنيه سعر البيع.

وفى بنك البركة 18.08 جنيه سعر الشراء و18.33 جنيه سعر البيع، وفى البنك المصري الخليجي بنحو 18.00جنيه سعر الشراء و18.25 جنيه سعر البيع، وفى بنك الأهلي الكويتي – بيريوس فسجل 18.20 جنيه سعر الشراء و18.30 جنيه سعر البيع، وبلغ فى بنك مصر إيران للتنمية 18.20 جنيه سعر الشراء و18.50 جنيه سعر البيع.

وسجل الدولار فى البنك الوطني اليوناني نحو 18.05 جنيه سعر الشراء و18.30 جنيه سعر البيع، وفى بنك قناة السويس سجل نحو 18.20 جنيه سعر البيع و18.20 جنيه سعر البيع، اما بنك فيصل الإسلامي فبلغ نحو 17.80 جنيه سعر الشراء و18.10 جنيه سعر البيع.

وبلغ السعر فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 17.95 جنيه سعر الشراء و18.20 جنيه سعر البيع، وفى بنك القاهرة سجل 17.86جنيه سعر الشراء و18.11 جنيه سعر البيع، وبلغ فى البنك المصري لتنمية الصادرات 18.10 جنيه سعر الشراء و18.21 جنيه سعر البيع.