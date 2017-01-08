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عمرو أديب يفتح مزاد على “تيشيرت” كريستيانو رونالدو لصالح مستشفى أبو الريش

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عمرو أديب يفتح مزاد على “تيشيرت” كريستيانو رونالدو لصالح مستشفى أبو الريش عمرو أديب يفتح مزاد على “تيشيرت” كريستيانو رونالدو لصالح مستشفى أبو الريش

عمرو أديب

كتبت- إنجي لطفي

بدأ الإعلامى عمرو أديب برنامج “كل يوم” الذي يعرض على قناة “ON E” معلنا عن مزاد علني على الهواء مباشرة لبيع تي شيرت لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن هذا المزاد لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأضاف أديب أن رونالدو يوقع على التيشيرت” الخاص بمنتخب البرتغال والذي يرتديه رونالدو، وقال أن المزاد يستمر ثلاثة أيام على الهواء مباشرة للوصول لأعلى رقم، وأكد أنه لن يسلم “التيشيرت” إلى المتبرع إلا بعد حصوله على إيصال توريد المبلغ الذى تبرع به.

وبدأ أديب المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، مؤكدا أن ما قام به المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق من خلال مبادرته لدعم مستشفى أبو الريش، ساهم كثيرا فى تطوير المستشفى، كما وجه الشكر لكل من تبرع للمستشفى خلال مبادرة عدلي منصور.

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