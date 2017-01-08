الصيادلة: تنظيم إضراب كلي حال رفع أسعار الأدوية

كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن تفاصيل اجتماع مجلس النقابة الذي عقد اليوم الأحد لبحث آليات تنفيذ قرار الإضراب الجزئي.

وقال نقيب الصيادلة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه خلال الاجتماع تمت مراجعة أعمال النقابات الفرعية واللجان المشكلة لغلق المراكز والقرى.

وقرر المجلس أن الغلق الجزئي 3 أيام يعقبه غلق كلي، كما قرر أيضا تشكيل لجنة تسعير موازية لمراجعة قرارات التسعير التي يصر وزير الصحة على زيادة أسعارها على أن تنشر الأسعار الفعلية للجمهور مع تحريك دعوى قضائية بتربيح الشركات على حساب المواطن والمريض.