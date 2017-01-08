مارسي تمارين "كيجل" بعد الولادة لتقوية عضلات المهبل

عزيزتي الأم، نهنئك على وضع مولودك، فأنتِ حالياً ما زلتِ حديثة العهد إن كان هذا طفلك الأول، وإن لم يكن كذلك، فأنتِ أيضاً لازلتِ تشعرين بأنك منهمكة وتقعين تحت ضغوط عديدة لوجود طفل رضيع وأطفال آخرين، فتفكيرك كله مشتت.

نود أن نرفع عنك هذا الضغط قليلاً، لذا عليك أن تهدئي وتستمتعي بقسط من الراحة، وبإمكانك فعل هذا لمصلحة أطفالك، فهو أمر لا يعد أنانية على الإطلاق.

في ما يلي نقدم لك مجموعة تمارين هامة جداً لممارستها في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة، وهي تمارين "كيجل" لتقوية عضلات المهبل وتضييق فتحته بعد الولادة، وتدلنا الدكتورة نادية زكي "استشارية أمراض النساء والولادة في أحد مستشفيات الرياض" إلى أهمية تلك التمارين وكيفية تنفيذها، حيث تقول: إن تمارين "كيجل" تساعدك على التحكم في البول بدلاً من سلس البول الذي كنتِ تعانين منه أثناء حملك لتضخم رحمك في الأشهر الأخيرة، كما أن تمارين "كيجل" ستعمل على تضييق عنق الرحم وفتحة المهبل التي تتسع نتيجة الولادات المتكررة وتفقدك أنتِ وزوجك المتعة أثناء علاقتكما الحميمة، وتلك التمارين تحتاج إلى الممارسة اليومية، بل تحتاج إلى تكرارها 4 أو 5 مرات على مدار اليوم للحصول على أفضل النتائج خلال من 4 – 6 أسابيع، وهي تمارين سهلة بإمكانك القيام بها داخل المنزل أو في العمل وفي أي مكان، وهذه التمارين هي:

1- عليكِ بالتعرف على عضلة الحوض، وذلك عن طريق اختبار الأصبع بدخول جزء بسيط منه في المهبل، وقبض العضلات، فسوف تشعرين بأن الضغط يزداد حول الأصبع، هذه العضلة المراد تقويتها، وليست عضلة المعدة أو المؤخرة، وعليكِ التحكم بتلك العضلة عن طريق انقباضها وشدها وإرخائها مع تكرار تلك العملية باستمرار والعد حتى 10 عند القبض، ثم الإرخاء.



2- لابد أثناء انقباض العضلة السفلية وإرخائها أن تحافظي على تنفسك بسهولة، وإذا شعرتِ بألم في معدتك أو ظهرك، اعلمي بأنك تقومين بشيء خاطئ.



3- من الأفضل القيام بهذا التمرين وأنت ممددة على الأرض وذراعك بجانبك أو وأنتِ تجلسين على كرسي، أهم ما في الأمر التأكد من أن عضلات الأرداف والبطن مسترخية، والقيام بشد عضلات الحوض والمهبل فقط كأنك تتحكمين في عدم نزول البول وإيقافه.



4- لا تمارسي هذا التمرين أثناء التبول؛ لأنه سيأتي بنتيجة عكسية، وسيفقدك بعد ذلك قدرتك على التحكم في عدم التبول، وستصابين بسلس بولي.



5- قبل ممارسة تمرين "كيجل"، قومي بإرخاء عضلة الحوض لمدة 10 ثوان، ثم ابدئي بشدها وانقباضها، وعدي للعشرة، ثم خذي راحة لمدة 10 ثوانٍ مجدداً.



6- هناك تمرين يقوم بشد عضلات الحوض وانقباض عضلة المهبل، وهو من ضمن تمرين "كيجل"، كل ما تحتاجين إليه أن تتمددي على أرض مستوية، ثم قومي برفع قدميكِ عن الأرض إلى الأعلى لمدة 5 ثوانٍ، ثم قومي بإنزال قدميكِ الاثنتين تدريجياً مع بعضهما البعض حتى تعودان على الأرض سوياً، وقومي بتكرار هذا التمرين 10 مرات متتالية.