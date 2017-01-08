أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 8 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 8 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، وصول عرض لاستعارة إبراهيم حسن من الفيصلى السعودى ونقل التدريبات إلى ملعب القناة ورفض التفريط في محمد صبحى للمصرى وعودة ستراكا لقيادة الدراويش.

قدم نادى الفيصلى السعودى عرضا رسميا إلى نادى الإسماعيلى لاستعارة صانع ألعابه إبراهيم حسن لمدة 6 شهور بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 100 ألف دولار، أى ما يعادل 2 مليون جنيه.

يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته على ملعب نادى القناة، فى إطار استعداداته لمباراة سموحة فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والذى سيقوده التشكيى فرانز ستراكا الذى تولى القيادة الفنية خلفا لأشرف خضر.

فجر مصدر داخل النادى الإسماعيلى مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن مجلس إدارة النادى السابق برئاسة العميد محمد أبو السعود تجاهل رفع شكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد نادى الشباب السعودى بشأن مستحقات الغانى جون أنطوى، بسبب رفضه دفع مبلغ 5 آلاف فرانك سويسرى قيمة رسوم فتح القضية فى الفيفا ضد النادى السعودى للمطالبة بقيمة القسط الأخير من صفقة بيع الغانى جون أنطوى إلى الشباب السعودى والبالغ 550 ألف دولار قبل أن ينتقل اللاعب للأهلى.

يصل القاهرة اليوم التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى لمزاولة مهام عمله بعد توقيع عقود تدريب الدراويش خلفًا لأشرف خضر.

تمسك المهندس إبراهيم عثمان باستمرار محمد صبحى حارس الإسماعيلى فى صفوف الدراويش باعتباره من العناصر أصحاب الخبرة فى صفوف الدراويش ولا توجد نية لدى الإدارة أو الجهاز الفنى للاستغناء عنه وكل ما يتردد عن رحيله مجرد كلام لا أساس له من الصحة وجارٍ العمل على حل أزمته من أجل التركيز مع الفريق.