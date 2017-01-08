إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 24-25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وقوة البحر 5 درجات وحالة البحر مضطربة، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وإيقاف كل الأنشطة البحرية، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .