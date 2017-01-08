إغلاق بوغاز عزبة البرج بدمياط لمدة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

دمياط - معتز الشربينى

تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من الصقيع وشدة الرياح مصحوبة بأتربة عالقة، وانخفاض الرؤية على الطريق السريعة، كما ارتفعت الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط، وتأثرت حركة الصيد بأسطول الصيد بمدينة عزبة البرج، وكذلك فى بحيرة المنزلة.

وقال مجدى خاطر، رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر إغلاق بوغاز عزبة البرج، ومنع مراكب الصيد من الخروج من اليوم الأحد ولمدة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية على السواحل، فيما أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، استمرار العمل بميناء دمياط وانتظام عمليتى الشحن والتفريغ.