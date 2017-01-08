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صحة دمياط تحذر الأطباء من إدارة منشآت طبية بدون تراخيص

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صحة دمياط تحذر الأطباء من إدارة منشآت طبية بدون تراخيص صحة دمياط تحذر الأطباء من إدارة منشآت طبية بدون تراخيص

>دمياط-معتز الشربينى

طالبت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، من الأطباء الذين يقومون بفتح منشآت طبية، الانتهاء من اجراءات الترخيص علي وجه السرعة وبشكل كامل، وكذلك التنبية علي المنشأة المرخصة الالتزام بالشروط واللوائح التي تضمنها الترخيص الخاص بكل منشأة وبكل دقة.

 

وحذر بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، الأطباء ان كل من يقوم بفتح منشأة طبية دون ترخيص او مخالفة شروط التشغيل، سوف يعرض المنشأة للغلق الإداري الفوري، بالاضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الاخري المتبعة في مثل هذه الظروف، طبقا للقانون.

 

يذكر أن الآونة الأخيرة، شهدت الغلق الإدارى لعدد من المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، لأنها تدار بدون تراخيص او تخالف التراخيص التي أنشأت من اجلها .


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