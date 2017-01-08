نشرة ONA ا كشري في ستديو ” أديب”.. أسامة منير يقدم” راديو ستار”.. موسم ثالث لـ “مسرح مصر”

إعداد – إ نجى لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

اتفق الفنان أشرف عبدالباقي والمنتج صادق الصباح، على تقديم الموسم الثالث لمسرح مصر، والذي سيبدأ في أول أيام عيد الفطر المقبل..للمزيد



> تبدأ مساء اليوم الأحد، أولى حلقات الموسم الرابع لبرنامج “راديو ستار”لاكتشاف المواهب الإذاعية على نجوم FM..للمزيد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة cbc الفنان عمرو سعد، بطل فيلم “مولانا”، وذلك غدًا، الإثنين، في تمام التاسعة مساء..للمزيد

يقدم الإعلامى عمرو أديب فى فقرة اسألوا رجاء” التى تصطحبه فيها كل يوم أحد الفنانة رجاء الجداوي خلال برنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON E بالإضافة إلى فقرة خاصة عن قصة أكلة “الكشري” وسيكون بالاستوديو عربة كشري. .للمزيد

تعرض فى الثامنة من مساء اليوم قناة dmc sports، مباراة كرة السلة بين منتخبي مصر والمغرب لقاء الأشقاء فى نهائى بطولة طيران الإمارات للمنتخبات العربية..للمزيد