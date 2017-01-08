«مميش» يشهد توقيع اتفاق لتأجير إحدى معديات الهيئة لشركة «قناة السويس‎»

المراسل – جمال نوقل

شهد الفريق مٌهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية توقيع اتفاق لتأجير إحدى المعديات التابعة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات SCCT بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد.

وقد أناب الفريق مهاب مميش المهندس السيد أبوالفتوح مدير إدارة الترسانات بالهيئة لتوقيع الاتفاق عن الهيئة، ووقع عقد شراكة قناة السويس للحاويات السيد/ يان باوزه ( JAN BUIJZE ) مدير عام الشركة، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من بينهم المهندس جمال خالد مدير إدارة الترسانات، والمهندس أحمد شوقي مدير إدارة التحركات والمهندسة انتصار خليل مدير الإدارة الهندسية. كما شهد توقيع الإتفاق عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها.

تتضمن بنود العقد تأجير (معدية الركاب 1) إحدى المعديات المملوكة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات لنقل عمال وموظفي الشركة من وإلى شرق التفريعة وغربها، لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، بقيمة 2000 دولار يومياً، بواقع 20 رحلة في اليوم، على أن يتم حساب قيمة الرحلات الإضافية بعد المعدل المتفق عليه بـ 120 دولار للرحلة الواحدة.

من جانبه رحب الفريق مُهاب مميش بالتعاون المثمر مع شركة قناة السويس للحاويات التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القومي المصري، حيث تنعكس أي إضافة بها بشكل مباشر على الاقتصاد المصري باعتبارها شريكاً في التنمية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق. كما وجه الشكر لكل من الأستاذ هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة والمهندس جمال خالد عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الترسانات السابق والمدير الحالي لإدارة الشركات على جهدهم المتواصل لإتمام هذا الاتفاق.

وأكد الفريق مميش، على حرص هيئة قناة السويس على تسهيل حركة العاملين بشركة قناة السويس للحاويات وهو ما تجلى في هذا العقد، الذي ينبع من دور هيئة قناة السويس في خدمة المواطن المصري، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس تسعى لتنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على تحصيل رسوم العبور فقط وذلك من خلال تبني مجموعة من المشروعات الاقتصادية وهو ما سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.