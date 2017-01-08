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نائب المجلس الرئاسى الليبى والمبعوث الأممى يناقشان آلية دعم الاستقرار

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نائب المجلس الرئاسى الليبى والمبعوث الأممى يناقشان آلية دعم الاستقرار نائب المجلس الرئاسى الليبى والمبعوث الأممى يناقشان آلية دعم الاستقرار

>أ ش أ

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أحمد معيتيق، بطرابلس، مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر، آلية دعم الاستقرار وأولويات عمل البعثة فى البلاد.


> وذكرت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء الليبى، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن معيتيق وكوبلر ناقشا أيضا الترتيبات المالية والاقتصادية التى تمت خلال الاجتماعات التى عُقدت بالمملكة المتحدة وتونس، والآلية التى ستعمل عليها حكومة الوفاق الوطنى خلال عام 2017.


> وكان كوبلر قد عالج الأوضاع المعيشية فى ليبيا خلال اجتماع سابق اليوم، مع كل من رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولى محمد الطاهر سيالة.

 

 


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