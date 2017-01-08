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مباحث التموين تكشف 19 ألف طن أقماح عجزاً بقيمة 70 مليون جنيه في شونتين ببني سويف‎

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مباحث التموين تكشف 19 ألف طن أقماح عجزاً بقيمة 70 مليون جنيه في شونتين ببني سويف‎ مباحث التموين تكشف 19 ألف طن أقماح عجزاً بقيمة 70 مليون جنيه في شونتين ببني سويف‎

مباحث ببني سويف

مراسل «ONA»

اكتشفت لجنة من مباحث التموين ببني سويف بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة خلال جرد مبدئي لها وجود عجز 19 ألف طن أقماح بقيمة 70 مليون جنيه داخل شونتين للأقماح بمركز سمسطا غرب بني سويف.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث التموين ببني سويف والإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة تفيد  بتلاعب اصحاب شون للأقماح علي الطريق  الصحراوي الغربي بنطاق مركز سمسطا غرب المحافظة .

وعلي الفور توجهت حملة من مباحث التموين بالقاهرة ووحدة بني سويف قادها العقيد محمد النحال والمقدم محمد محفوظ وعضوية أحمد دياب مدير الرقابة الغذائية وجمعة عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب وعدداً من مفتشي التموين ، وداهمت الشونتين بمركز سمسطا، واكتشفت وجود عجز يقدر بـ 19 ألف طن أقماح بقيمة تبلغ 70 مليون جنيهاً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات و استصدار أمر بجرد الشونتين بالكامل .

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