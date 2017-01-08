التربية تؤكد أن الكتب والمناهج المطروحة تجريبية وسيتم تصويب اﻷخطاء

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أي أخطاء تبرز في المناهج مطبعية أو غيرها يتم تداركها فورا عبر تعديل النسخة الالكترونية وتزويد المدارس بملصقات لتعديل الخطأ.

وأوضحت التربية عبر حسابها في تويتر أن جميع الكتب والمناهج المطروحة تجريبية وسيتم تصويب جميع اﻷخطاء التي تبرز في النسخ المطبعية والالكترونية المقبلة.

ودعت الميدان التربوي بكافة أطيافه إلى عدم التردد بابلاغ الوزارة عن أي ملاحظات أو أفكار تثري العملية التعليمية وتضيف الفائدة المرجوة.

وخصصت التربية "ايميل" لكل حلقة دراسية يمكن من خلاله تواصل الجمهور مع الوزارة مباشرة وإبداء اﻷفكار والملاحظات القيمة.

للملاحظات على مناهج الحلقة الدراسية الأولى التواصل من خلال الايميل التالي:

> C1@moe.gov.ae

الملاحظات على مناهج الحلقة الدراسية الثانية فالتواصل من خلال الايميل التالي:

> C2@moe.gov.ae

والحلقة الدراسية الثالثة:

> C3@moe.gov.ae