أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسعار غسل الموتى بـ"طنطا الجامعى" تثير الغضب.. وعميد الطب: منعا للاستغلال

Google+ Print
أسعار غسل الموتى بـ"طنطا الجامعى" تثير الغضب.. وعميد الطب: منعا للاستغلال أسعار غسل الموتى بـ"طنطا الجامعى" تثير الغضب.. وعميد الطب: منعا للاستغلال

> الغربية اسلام الخياط

علق مستشفى طنطا الجامعى لافتة رسمية على باب مشرحة المستشفى تحدد تغسيل الموتى، ونقلهم حسب السن ومسافة النقل، وهو ما أدى إلى غضب واستياء أصحاب حالات الوفاة.

 

وكان مسئولو المشرحة بمستشفى طنطا الجامعى علقوا لافتة رسمية على باب المشرحة، كتبوا عليها نصًا "لوحة إعلانات، إيماء إلى تعاقد المستشفيات الجامعية مع متعهد دفن الموتى نود الإحاطة بأن الأسعار المعمول بها فى الغسل هى 10 جنيهات من الولادة حتى سن 5 سنوات، و15 جنيهًا من 5 سنوات حتى 10 سنوات، و30 جنيهًا من بعد سن العاشرة، وأسعار نقل الحالات طبقًا للائحة 3 جنيهات للكيلو الواحد بحد أقصى 1500 جنيه.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد عبد الرءوف عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن متعهد تغسيل الموتى كان يضع أسعارًا مبالغ فيها تثير غضب المواطنين، وتم نشر التعريفة الرسمية لتوضيح الحقيقة منعًا لاستغلال المتعهد للمواطنين وأصحاب الحالات، مبينًا أن هناك تعاقدًا مع متعهد لتغسيل الموتى وتجهيزهم وفقًا للائحة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن أغلب أصحاب حالات الوفاة يقومون بدفع المبلغ، لافتًا إلى أن أى صاحب حالة متوفاة يحق له تقديم شكوى فى حالة عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم