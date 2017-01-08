أسعار غسل الموتى بـ"طنطا الجامعى" تثير الغضب.. وعميد الطب: منعا للاستغلال

الغربية اسلام الخياط

علق مستشفى طنطا الجامعى لافتة رسمية على باب مشرحة المستشفى تحدد أسعار تغسيل الموتى، ونقلهم حسب السن ومسافة النقل، وهو ما أدى إلى غضب واستياء أصحاب حالات الوفاة.

وكان مسئولو المشرحة بمستشفى طنطا الجامعى علقوا لافتة رسمية على باب المشرحة، كتبوا عليها نصًا "لوحة إعلانات، إيماء إلى تعاقد المستشفيات الجامعية مع متعهد دفن الموتى نود الإحاطة بأن الأسعار المعمول بها فى الغسل هى 10 جنيهات من الولادة حتى سن 5 سنوات، و15 جنيهًا من 5 سنوات حتى 10 سنوات، و30 جنيهًا من بعد سن العاشرة، وأسعار نقل الحالات طبقًا للائحة 3 جنيهات للكيلو الواحد بحد أقصى 1500 جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد عبد الرءوف عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن متعهد تغسيل الموتى كان يضع أسعارًا مبالغ فيها تثير غضب المواطنين، وتم نشر التعريفة الرسمية لتوضيح الحقيقة منعًا لاستغلال المتعهد للمواطنين وأصحاب الحالات، مبينًا أن هناك تعاقدًا مع متعهد لتغسيل الموتى وتجهيزهم وفقًا للائحة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن أغلب أصحاب حالات الوفاة يقومون بدفع المبلغ، لافتًا إلى أن أى صاحب حالة متوفاة يحق له تقديم شكوى فى حالة عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.