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غدًا.. محاكمة 42 متهمًا في قضية «أجناد مصر»

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غدًا.. محاكمة 42 متهمًا في قضية «أجناد مصر» غدًا.. محاكمة 42 متهمًا في قضية «أجناد مصر»

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 متهمًا ، لإتهامهم بالإنضمام إلى تنظيم “أجناد ” الإرهابى، وإرتكاب جرائم إرهابية عديدة.

نسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، الذي توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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