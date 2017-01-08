أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير خارجية الكونغو يغادر القاهرة

Google+ Print
وزير خارجية الكونغو يغادر القاهرة وزير خارجية الكونغو يغادر القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو ، عائدا إلى بلاده بطائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يوم واحداً ، بحث خلالها دعم العلاقات والتعاون بين البلدين.

صرحت مصادر دبلوماسية بالمطار أن وزير خارجية الكونغو غادر القاهرة ، وتم انهاء اجراءات سفره والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار بالمطار ، والتقى وزير خارجية الكونغو خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات ، لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية فى رفع كفاءة الكوادر الكونغولية ، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحة الإفريقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا