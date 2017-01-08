وزير خارجية الكونغو يغادر القاهرة

مراسل «ONA»

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو ، عائدا إلى بلاده بطائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يوم واحداً ، بحث خلالها دعم العلاقات والتعاون بين البلدين.

صرحت مصادر دبلوماسية بالمطار أن وزير خارجية الكونغو غادر القاهرة ، وتم انهاء اجراءات سفره والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار بالمطار ، والتقى وزير خارجية الكونغو خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات ، لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية فى رفع كفاءة الكوادر الكونغولية ، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحة الإفريقية.