وزير الخارجية يتوجه إلى سلطنة عمان

مراسل «ONA»

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد سامح شكرى، وزير الخارجية ، متجها إلى العاصمة العمانية مسقط، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الملك قابوس بن سعيد.

تستهدف زيارة شكري إلى سلطنة عمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التى تهم البلدين ، مشيرا إلى أن العلاقات “المصرية / العمانية” تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية ، يستمد قوته من البعد التاريخى وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة.

كما سيتم أيضا خلال الزيارة استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية ، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي، مؤكدًا في هذا الصدد على وجود توافق فى الرؤى بين مسقط والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات العالم العربي، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية فى سبيل تحقيق هذا الهدف.