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60 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس

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60 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس 60 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس

>كتب - محمد ربيع

بدأ الشوط الثاني لمباراة الوطني الودية أمام نظيره التونسي بإجراء الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني 3 تبديلات، تمثلت في نزول كل من أحمد الشناوي حارس المرمى وإبراهيم صلاح، ومروان محسن بدلا من محمد النني وأحمد حسن كوكا وشريف إكرامي.

ليصبح تشكيل المنتخب في الشوط الثاني يضم كلا من : أحمد الشناوي وعلى جبر وسعد سمير وأحمد فتحى وكريم حافظ وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة ومروان محسن.

المنتخب الوطني كان الأكثر نشاطا في الشوط الثاني، ونجح مروان محسن في تحقيق الفاعلية الهجومية المطلوبة للفراعنة، في المقابل فإن منتخب تونس اعتمد على الهجمات المرتدة في محاولة لاستغلال تقدم لاعبي وسط الفراعنة إبراهيم صلاح وطارق حامد، ولكن دون أي خطورة تذكر على مرمي المنتخبين لتستمر النتيجة 0/0 بعد مرور 60 دقيقة.


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مصر 365

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