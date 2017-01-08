أخبار الأهلى اليوم الأحد 8/1/2017 .. مؤمن ممنوع من الاحتراف

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الأحد 8/1/2017 أبرزها رفض إدارة النادي احتراف مؤمن زكريا صانع العاب الفريق بالوحدة السعودي في يناير الجاري بعد جلسته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

رفض النادى الأهلي احتراف مؤمن زكريا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لنادى الوحدة السعودى، وحسم الأهلى موقفه رسميا، وأبلغ اللاعب بقرار الرفض وطالبه التركيز مع الفريق.

كان الوحدة السعودى قد طلب استعارة مؤمن زكريا من الأهلي فى يناير لمدة ستة أشهر، كما تلقى اللاعب عروضا أخرى من أندية خليجية، لكن الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى رفض فكرة رحيل اللاعب فى يناير مهما كانت الإغراءات لحاجة الفريق لجهوده.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه لن يُفرّط فى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات للموقع الرسميى للأهلى، إن النادى تلقى بالفعل عرضًا من الترجى التونسى، للحصول على خدمات اللاعب، لكن الجهاز الفنى رفض تمامًا فكرة التفريط فى اللاعب.

يعقد مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، قرانه فى مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس بعد غد الثلاثاء، مستغلا فترة الراحة، التى سيحصل عليها برفقة لاعبى المنتخب العسكرى ،وحضر مؤمن زكريا لمقر الأهلى منذ قليل برفقة وكيله لمناقشه ملف رحيله عن الفريق بعد تلقيه أكثر من عرض مغرٍ أبرزهم من الوحدة السعودى وأحد الأندية القطرية.

تلقى محمد حمدى زكى مهاجم الأهلي، عرضاً من أهلى طرابلس الليبى للرحيل إليه على سبيل الإعارة بداية من شهر يناير الجارى، وذلك بتوصية من طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للفريق الليبى، والذى تولى مسئوليته الفنية بعد رحيله عن تدريب بتروجت بالتراضى.

ويعانى اللاعب الملقب بجدو الصغير من التجميد فى الأهلي، ليطلب الرحيل من أجل استعاده مقعده فى المنتخب الوطنى، والذى فقده منذ انتقاله للأهلى