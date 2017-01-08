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بالصور .. الإنتاج الحربى يعود للتدريبات بعد الراحة

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بالصور .. الإنتاج الحربى يعود للتدريبات بعد الراحة بالصور .. الإنتاج الحربى يعود للتدريبات بعد الراحة

>كتب – هيثم عويس

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإنتاج الحربي مرانه الأساسي اليوم الأحد على ملعبه بالمصانع الحربية بمدينة نصر عقب الاجتماع المغلق الذي عقده شوقي غريب المدير الفني للفريق مع الجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق منذ لقائه الأخير أمام المصري فى الأسبوع السابع عشر للدورى والذي انتهي بفوز الفريق البورسعيدى 1/2 .

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر ان يواصل الفريق تدريباته غدا بنادي المصانع الحربية استعدادا للمواجهة المقبلة أمام المصري في مسابقة كأس فى دور الـ16 .

 

 


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