مروان محسن يقود الفراعنة للفوز على تونس بهدف نظيف

حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف، في المواجهة الودية التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري في الجابون، وأحرز الهدف للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى وعلى جبر وسعد سمير وأحمد فتحى وكريم حافظ وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا.

بينما ضمت دكة بدلاء الفراعنة عصام الحضرى وأحمد الشناوى ومحمد صلاح وأحمد المحمدى وعمر جابر وعبد الله السعيد ومروان محسن و محمد عبد الشافى ومحمود كهربا وأحمد دويدار وأحمد حجازى وإبراهيم صلاح ، وخرج الرباعى محمد إبراهيم وحمادة طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من تشكيل المباراة .