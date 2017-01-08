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أخبار المغرب اليوم..الملك محمد السادس يرأس مجلس الوزراء قبل القمة الأفريقية

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أخبار المغرب اليوم..الملك محمد السادس يرأس مجلس الوزراء قبل القمة الأفريقية أخبار المغرب اليوم..الملك محمد السادس يرأس مجلس الوزراء قبل القمة الأفريقية

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم، على أن الملك محمد السادس يرتقب أن يرأس غدًا الاثنين، مجلسًا وزاريًا سيجمع فيه وزراء حكومة تصريف الأعمال، بعد فشل عبد الإله بنكيران، رئيس المعين، فى تشكيل حكومته بعد ثلاثة أشهر من تكليفه.

 

وأشارت أخبار المغرب اليوم، إلى أن جدول أعمال المجلس سيبحث بشكل أساسى عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقى والمرتقب أن تتم نهاية يناير الجارى ضمن أول قمة لسنة 2017 والتى ستحتضنها أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

 

ويخوض المغرب معركة العودة إلى الاتحاد الأفريقى، التى سبق أن أعلن عنها الملك محمد السادس فى رسالته إلى القمة الـ27 للاتحاد الإفريقى التى انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالى؛ وذلك بتكثيف حضوره فى القارة الأفريقية.

 

فيما أشارت أخبار المغرب اليوم إلى إعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس مساء اليوم الأحد بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الدينى الذى سيقام بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الحسن الثانى.


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