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بالفيديو.. أبو ظريفة: «الدهس» رد فعل طبيعي على سياسات الاحتلال

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بالفيديو.. أبو ظريفة: «الدهس» رد فعل طبيعي على سياسات الاحتلال بالفيديو.. أبو ظريفة: «الدهس» رد فعل طبيعي على سياسات الاحتلال

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن عملية الدهس التي وقعت اليوم في القدس المحتلة جاءت فى إطار المقاومة الفلسطينية التي تشكل أحد روافع النضال الوطني الفلسطيني، مؤكدا أنها حق مشروع ومكفول بالقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ظريفة خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن كافة أشكال العمل الفلسطيني المقاوم يندرج في إطار رد الفعل الطبيعي على سياسة الإجرام والإرهاب اليوم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، مشيرا إلى أن قوى المقاومة لا يمكن أن ترفع راية الاستسلام للاحتلال في ظل سياساته الغاشمة وسط صمت من المجتمع الدولي.

وأوضح أبو ظريفة أنه يجب على الاحتلال أن يستخلص الدروس والعبر من تلك العملية أنه كلما استمر فى سياساته وأفعاله فلا يمكن للمقاومة أن تصمت، وأن رد المقاومة جاء من إدراك أن المعادلة ليست من طرف واحد فقط، ولكن بوجود طرف فلسطيني فاعل، مؤكدا على ضرورة أن يتم تحويل تلك الانتفاضة الشبابية من جيل الصغار إلى انتفاضة شعبية كاملة وشاملة تستهدف انخراط كافة القطاعات الإجتماعية، بما يمكنها من الاشتباك يومياً مع الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

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