عمرو أديب يستعرض تاريخ «أكلة الكشرى» بعد فقرة «اسألوا رجاء» على ON E

كتبت- إنجي لطفي

يقدم الإعلامى عمرو أديب فى فقرة اسألوا رجاء” التى تصطحبه فيها كل يوم أحد الفنانة رجاء الجداوي خلال برنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON E بالإضافة إلى فقرة خاصة عن قصة أكلة “الكشري” وسيكون بالاستوديو عربة كشرى وأمهر صناع هذه الأكلة الشعبية التي تنال إعجاب جميع فئات المجتمع.

تدور أحداث البرنامج عن تاريخ الكشرى فى مصر وكيف تم إختراعه وأشهر طرق إعداده.

برنامج “كل يوم” يذاع على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 بالتزامن مع إذاعة نغم FM وتقوم الفنانة رجاء الجداوى بمشاركة الإعلامى عمرو أديب فى فقرة اسألوا رجاء يوم الأحد من كل أسبوع لمناقشة أهم الظواهر الاجتماعية والتفاعل مع المشاهدين من خلال المداخلات التليفونية للإجابة على استفساراتهم فيما يخص جوانب الحياة الاجتماعية وما يهم الأسرة المصرية.