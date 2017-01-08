أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

التضامن الاجتماعي تطلق موقع مسابقة الأم المثالية 2017 على الإنترنت “الشروط، طريقة التسجيل”

  • مصر
  • 222
Google+ Print
التضامن الاجتماعي تطلق موقع مسابقة الأم المثالية 2017 على الإنترنت “الشروط، طريقة التسجيل” التضامن الاجتماعي تطلق موقع مسابقة الأم المثالية 2017 على الإنترنت “الشروط، طريقة التسجيل”

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي موقع للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2017 إلكترونيا عبر الإنترنت، وسيتم تسجيل بيانات الأم المثالية من جميع المحافظات عبر هذا الموقع، كما يمكنك التقدم يدويا من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات حتى 15 يناير الجاري.

ويمكنك الدخول لموقع التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية من خلال الضغط هنا بداية من يوم الأحد القادم، أما عن شروط اختيار الأم المثالية من الأمهات البديلة فهي:

   1/ أن تكون قد كفلت أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها.
  2/  أن تكون استطاعت تحقيق المساواة بين الابن البديل وأبنائها.
3/  أن يكون الابن البديل قد نجح في مسيرته وحصل على مؤهل عالي.

طريقة التسجيل في موقع مسابقة الأم المثالية 2017

 1/   يتم الدخول على الرابط الموضح أعلاه، وإدخال الرقم القومي للأم واختيار المحافظة التابعة لها، ثم اضغط “دخول”.
  2/  يتم تسجيل بيانات الأم وتوضيح طريقة للتواصل معها بجانب ما يثبت احقية الأم للترشح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع