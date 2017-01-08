التضامن الاجتماعي تطلق موقع مسابقة الأم المثالية 2017 على الإنترنت “الشروط، طريقة التسجيل”

شيماء مصطفى

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي موقع للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2017 إلكترونيا عبر الإنترنت، وسيتم تسجيل بيانات الأم المثالية من جميع المحافظات عبر هذا الموقع، كما يمكنك التقدم يدويا من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات حتى 15 يناير الجاري.

ويمكنك الدخول لموقع التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية من خلال الضغط هنا بداية من يوم الأحد القادم، أما عن شروط اختيار الأم المثالية من الأمهات البديلة فهي:

1/ أن تكون قد كفلت أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها.

2/ أن تكون استطاعت تحقيق المساواة بين الابن البديل وأبنائها.

3/ أن يكون الابن البديل قد نجح في مسيرته وحصل على مؤهل عالي.

طريقة التسجيل في موقع مسابقة الأم المثالية 2017

1/ يتم الدخول على الرابط الموضح أعلاه، وإدخال الرقم القومي للأم واختيار المحافظة التابعة لها، ثم اضغط “دخول”.

2/ يتم تسجيل بيانات الأم وتوضيح طريقة للتواصل معها بجانب ما يثبت احقية الأم للترشح.

شبكةعيونالإخبارية

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