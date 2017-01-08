بالصور..مدير أمن البحيرة يستقبل طلبة مدارس ودور أيتام للتوعية بقواعد المرور

البحيرة – جمال أبو الفضل – ناصر جودة

استقبل اليوم الأحد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، عددا من طلبة المدارس وطلبة دور رعاية الأيتام، لزيارة إدارة مرور البحيرة، وذلك تنفيذاً لتوجهات وزير الداخلية.

ومن جانبه حرص اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على توعية الطلبة بدور رجل المرور فى الشارع، وكذا قواعد المرور والإرشادات المرورية ومعانى اللافتات المرورية المتواجدة فى الشارع، وكذا التطوير الذى طرأ على إدارة مرور البحيرة فى الآونة الأخيرة .

وشهد اللقاء اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد محمد القاضى مدير المرور، والعقيد عمرو الطويل رئيس قسم الإعلام، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والرائد فرحات متولى رئيس قسم الشئون المالية، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث .

وقدم اللواء علاء الدين شوقى الورود والهدايا للأطفال الأيتام، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة والأيتام .