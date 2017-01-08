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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا حول استلام المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين

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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا حول استلام المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين رئيس الوزراء يتلقى تقريرا حول استلام المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين

>كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، محمد علي مصيلحي ـ وزير والتجارة الداخلية، الذى عرض تقريراً حول الموقف الخاص باستلام المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من المزارعين، وذلك فى إطار جهود الدولة لتلبية الإحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلى والاهتمام بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، خاصة فى ضوء توافر المقومات اللازمة للتوسع فى هذه الصناعات.

 

 كما تناول التقرير متابعة للبرامج الزمنية المتعلقة بتنفيذ خطط رفع كفاءة وسائل تخزين المحاصيل الزراعية والغلال، بما يضمن حفظ تلك المحاصيل بطريقة آمنة وصحية تتناسب مع الأهمية الاستراتيجية لها.

 

 


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